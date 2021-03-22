Son dakika haberleri: Papa Francis: Suç örgütleri salgını kendilerini zenginleştirmek için kullanıyor
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Son dakika haberleri: Papa Francis: Suç örgütleri salgını kendilerini zenginleştirmek için kullanıyor

22.03.2021 11:27 | Son Güncelleme: 22.03.2021 11:58
Son dakika haberleri: Papa Francis: Suç örgütleri salgını kendilerini zenginleştirmek için kullanıyor

Bir son dakika haberine göre İtalya'da 21 Mart'ta gerçekleşen Mafya Kurbanlarını Anma Günü'nde konuşma yapan Papa Francis, dünyadaki tüm mafya kurbanlarını anarak, suç örgütlerinin kendilerini zenginleştirmek için koronavirüs (Covid-19) salgınından faydalandığını belirtti.

 İtalya'da 21 Mart'ta gerçekleşen Mafya Kurbanlarını Anma Günü'nde konuşma yapan Papa Francis, dünyadaki tüm mafya kurbanlarını anarak, suç örgütlerinin kendilerini zenginleştirmek için koronavirüs (Covid-19) salgınından faydalandığını belirtti.

Katoliklerin dini lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, 'Mafyanın Masum Kurbanlarını Anma Günü'nünde yaptığı konuşmada, dünyanın farklı noktalarında suç örgütlerinin yolsuzlukla kendilerini zenginleştirmek için koronavirüs salgınını bir araç olarak kullandığını söyledi.Aralık ayında, genel merkezi Fransa'da bulunan Interpol, hem fiziksel hem de çevrimiçi Covid-19 aşılarını hedefleyen organize suç ağlarına hazırlıklı olunması konusunda küresel bir uyarı yayınlamıştı. Mart ayında ise Güney Afrika yetkilileri, Interpol'ün küresel uyarısını takiben yüzlerce sahte Covid-19 aşısına el koymuştu.


Son dakika haberleri: Papa Francis: Suç örgütleri salgını kendilerini zenginleştirmek için kullanıyor
Son dakika haberleri: Papa Francis: Suç örgütleri salgını kendilerini zenginleştirmek için kullanıyor
Son dakika haberleri: Papa Francis: Suç örgütleri salgını kendilerini zenginleştirmek için kullanıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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