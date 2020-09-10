Son dakika haberleri: Paketteki havalı tüfek ateş aldı, kargo personeli yaralandı
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Son dakika haberleri: Paketteki havalı tüfek ateş aldı, kargo personeli yaralandı

Son dakika haberleri: İZMİR'de, bir kargo firmasının transfer şubesinde çalışan Yusuf S. (21), iddiaya göre taşıdığı paketin içindeki havalı tüfeğin ateş alması sonucu karnından yaralandı.

Son dakika haberleri: Paketteki havalı tüfek ateş aldı, kargo personeli yaralandı
10.09.2020 07:54 | Son Güncelleme: 10.09.2020 07:58

İZMİR'de, bir kargo firmasının transfer şubesinde çalışan Yusuf S. (21), iddiaya göre taşıdığı paketin içindeki havalı tüfeğin ateş alması sonucu karnından yaralandı.

Olay, saat 03.00 sıralarında Bornova ilçesi Kemalpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Bir kargo firmasının transfer merkezinde Yusuf S., içerisinde havalı tüfek olduğu öğrenilen paketi taşımaya başladı. Bu sırada paketteki havalı tüfek ateş aldı, Yusuf S. karnından yaralandı. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf S., tedaviye alındı.Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Yusuf S.'nin yaralanmasına neden olan havalı tüfeği, paketi ile birlikte polis merkezine götürdü. 


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Kaynak: DHA

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