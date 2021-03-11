Son dakika haberleri: Özbekistan ile Kırgızistan, ticaret hacmini 2 kat artırma konusunda anlaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri: Özbekistan ile Kırgızistan, ticaret hacmini 2 kat artırma konusunda anlaştı

11.03.2021 20:07 | Son Güncelleme: 11.03.2021 20:16
Son dakika haberleri: Özbekistan ile Kırgızistan, ticaret hacmini 2 kat artırma konusunda anlaştı

Gelen son dakika haberine göre Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2 kat artırılması konusunda anlaştı.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2 kat artırılması konusunda anlaştı.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Caparov, Özbekistan'a yaptığı resmi ziyarette Mirziyoyev tarafından Göksaray Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda törenle karşılandı.

Törenin ardından Mirziyoyev ve Caparov'un başkanlıklarında baş başa ve genişletilmiş heyetler arası görüşmeler gerçekleştirildi. Görüşmelerde, ikili ilişkilerin durumu ile taraflar arasındaki siyasi, ticari-ekonomik ve taşımacılık alanlarındaki iş birliğinin geliştirilmesine ilişkin meseleler ele alındı.

Caparov'u Cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı bir kez daha kutlayan Mirziyoyev, Caparov'un Kırgız halkının refahı yolunda gerçekleştirdiği çabaları desteklediğini kaydetti.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ticari-ekonomik iş birliğinin geliştirilmesinin stratejik ortaklık ilişkilerinin öncelikli yönlerinden biri olduğu belirtilerek, cumhurbaşkanlarının, son 4 yılda 5 kat artarak 900 milyon dolara ulaşan iki ülke arasındaki ticaret hacminin yakın zamanda 2 kat artırılması konusunda mutabık kaldığı bildirildi.

Liderler, 200 milyon dolarlık Özbekistan-Kırgızistan Yatırım Fonu oluşturulmasını da kararlaştırdı.

Taşımacılık ve transit koridorlarının geliştirilmesinin iş birliğinin önemli alanlarından olduğunu vurgulayan liderler, inşası öngörülen Özbekistan-Kırgızistan-Çin demir yolu projesi konusunda da iş birliği yapmaya karar verdi.

Mirziyoyev ve Caparov, Orta Asya'nın su-enerji kaynaklarının ortak ve verimli istifadesinden yana olduklarını belirtirken, 2017'de imzalanan anlaşmaya ilişkin henüz uzlaşma sağlanamayan sınırın kalan kısmının belirlenmesi konusunda da ortak komisyonu görevlendirdi. Görüşmede, Orta Asya ile ilgili meselelerin bölge ülkeleri arasında karşılıklı menfaatlere saygı duyularak halledilmesi gerektiği de vurgulandı.

Görüşmede, Caparov, Mirziyoyev'i ülkesine davet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ümit Özdağ Hulusi Akar Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Murat Balcı Hülya Avşar Bülent Ersoy Ayşegül Çınar
Spor Ali Koç Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ziya Selçuk Meghan Markle
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Özbekistan ile Kırgızistan, ticaret hacmini 2 kat artırma konusunda anlaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 20:17:40. #1.15#
title