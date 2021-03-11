Son dakika haberleri: Özbekistan ile Kırgızistan, ticaret hacmini 2 kat artırma konusunda anlaştı

Gelen son dakika haberine göre Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2 kat artırılması konusunda anlaştı.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2 kat artırılması konusunda anlaştı.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Caparov, Özbekistan'a yaptığı resmi ziyarette Mirziyoyev tarafından Göksaray Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda törenle karşılandı.

Törenin ardından Mirziyoyev ve Caparov'un başkanlıklarında baş başa ve genişletilmiş heyetler arası görüşmeler gerçekleştirildi. Görüşmelerde, ikili ilişkilerin durumu ile taraflar arasındaki siyasi, ticari-ekonomik ve taşımacılık alanlarındaki iş birliğinin geliştirilmesine ilişkin meseleler ele alındı.

Caparov'u Cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı bir kez daha kutlayan Mirziyoyev, Caparov'un Kırgız halkının refahı yolunda gerçekleştirdiği çabaları desteklediğini kaydetti.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ticari-ekonomik iş birliğinin geliştirilmesinin stratejik ortaklık ilişkilerinin öncelikli yönlerinden biri olduğu belirtilerek, cumhurbaşkanlarının, son 4 yılda 5 kat artarak 900 milyon dolara ulaşan iki ülke arasındaki ticaret hacminin yakın zamanda 2 kat artırılması konusunda mutabık kaldığı bildirildi.

Liderler, 200 milyon dolarlık Özbekistan-Kırgızistan Yatırım Fonu oluşturulmasını da kararlaştırdı.

Taşımacılık ve transit koridorlarının geliştirilmesinin iş birliğinin önemli alanlarından olduğunu vurgulayan liderler, inşası öngörülen Özbekistan-Kırgızistan-Çin demir yolu projesi konusunda da iş birliği yapmaya karar verdi.

Mirziyoyev ve Caparov, Orta Asya'nın su-enerji kaynaklarının ortak ve verimli istifadesinden yana olduklarını belirtirken, 2017'de imzalanan anlaşmaya ilişkin henüz uzlaşma sağlanamayan sınırın kalan kısmının belirlenmesi konusunda da ortak komisyonu görevlendirdi. Görüşmede, Orta Asya ile ilgili meselelerin bölge ülkeleri arasında karşılıklı menfaatlere saygı duyularak halledilmesi gerektiği de vurgulandı.

Görüşmede, Caparov, Mirziyoyev'i ülkesine davet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov