Son dakika haberleri: Otoyolda takla atan araç şarampole devrildi: 1 ölü
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Son dakika haberleri: Otoyolda takla atan araç şarampole devrildi: 1 ölü

Son dakika haberleri: Otoyolda takla atan araç şarampole devrildi: 1 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İstanbul-İzmir Otoyolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil taklalar atarak şarampole devrildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İstanbul-İzmir Otoyolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil taklalar atarak şarampole devrildi. Kazada araç sürücüsü yaşlı adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul-İzmir Otoyolunda seyir halinde olan Halil Barmaksız idaresindeki 45 E 1895 plakalı Renault marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yol kenarına devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi ile olay yerine 112 acil sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde otomobil sürücüsü Halil Barmaksız'ın hayatını kaybettiği belirledi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - MANİSA

Son dakika haberleri: Otoyolda takla atan araç şarampole devrildi: 1 ölü
Son dakika haberleri: Otoyolda takla atan araç şarampole devrildi: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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