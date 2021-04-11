Son dakika haberleri... Otomobille kaza yapınca, uyuşturucu ve hırsızlık şüphesi oldukları ortaya çıktı
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Son dakika haberleri... Otomobille kaza yapınca, uyuşturucu ve hırsızlık şüphesi oldukları ortaya çıktı

Demirören Haber Ajansı / Ercan KOLKU - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Otomobille kaza yapınca, uyuşturucu ve hırsızlık şüphesi oldukları ortaya çıktı

Bir son dakika haberine göre KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde, drift yaparken takla atan otomobilde uyuşturucu made ile çalıntı olduğu belirlenen çok sayıda elektronik eşye ele geçirildi.

KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde, drift yaparken takla atan otomobilde uyuşturucu made ile çalıntı olduğu belirlenen çok sayıda elektronik eşye ele geçirildi. Araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da oturan B.D. (30) yönetimindeki 16 AFK 611 plakalı otomobille Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Günlüce köyü Dereli kaplıcaları mevksinde drift yaparken, araç takta attı. Kaza nedeniyle çevredekilerin ihbarıyla gelen polis ekiplerince yapılan incelemede otomobilde 79 gram bonzai ve 10 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ile aralarında klima ve televizyonunda yer aldığı elektronik eşyalar bulundu. Araç sürücüsü B.D. ve yanındaki arkadaşı M.Ş. (25) gözaltına alındı. Emet İlçe Emniyet Müdürlüğü 2 şüpheli hakkında ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili soruşturma başlatırken, bulunan eşyalar nedeniyle Jandarma Komutanlığı ile irtibat kurdu.

JANDARMA EKİPLERİ DE HIRSIZLIĞI AYDINLATTI

Emet İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ise kaza sonucu bulunan klima, televizyon ve diğer elektronik eşyalarla ilgili inceleme başlattı. Yapılan araştırmaların ardından elektronik eşyaların Dereli köyündeki apart dairelerden çalındığını tespit etti. Emet İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma ekiplerince yapılan ortak çalışması sonucu 2 şüpheliye sokağa çıkma yasağını ihlal, sürücü belgesiz araç kullanma ve drift yapmak suçlarından toplam 21 bin bin lira idari para cezası kesildi. Soruşturma sürüyor.


Son dakika haberleri... Otomobille kaza yapınca, uyuşturucu ve hırsızlık şüphesi oldukları ortaya çıktı
Son dakika haberleri... Otomobille kaza yapınca, uyuşturucu ve hırsızlık şüphesi oldukları ortaya çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ercan KOLKU

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