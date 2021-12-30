Otomobilin motor kısmına giren yavru kediyi itfaiye çıkardı - Haberler
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Otomobilin motor kısmına giren yavru kediyi itfaiye çıkardı

AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

Malatya'da otomobilin motoruna giren kedi yavrusunu itfaiye ekipleri çıkardı.

MALATYA (AA) - Malatya'da otomobilin motoruna giren kedi yavrusunu itfaiye ekipleri çıkardı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Paşaköşkü Mahallesi'nde öğrenciler kursa giderken bir aracın motor bölümünden kedi sesi geldiğini duydu.

Durumu öğretmenlerine ileten öğrenciler, ardından otomobilin ön camına "Dikkat arabanın ön tarafında motorun içinde kedi var." yazılı notu bıraktı.

Akşamüstü hala aracın park edilen yerde olduğunu gören öğretmenler, 112 çağrı merkezinden yardım istedi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araç sahibine ulaşarak motor kaputunu açtırdıktan sonra kedi yavrusunu sıkıştığı yerden çıkardı.

Ekipler, vatandaşlara, soğuk kış günlerinde motor kısmına giren hayvanlar için araçlarını çalıştırmadan önce kontrol etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Otomobilin motor kısmına giren yavru kediyi itfaiye çıkardı

Otomobilin motor kısmına giren yavru kediyi itfaiye çıkardı

Otomobilin motor kısmına giren yavru kediyi itfaiye çıkardı

Otomobilin motor kısmına giren yavru kediyi itfaiye çıkardı

Otomobilin motor kısmına giren yavru kediyi itfaiye çıkardı

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AA / Orhan Yoldaş - Son Dakika Haberleri

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