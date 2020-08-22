Son dakika haberleri | Otomobilin elektrikli bisiklete çarpması sonucu bir çocuk ve babası öldü, kardeşi ağır yaralandı
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Son dakika haberleri | Otomobilin elektrikli bisiklete çarpması sonucu bir çocuk ve babası öldü, kardeşi ağır yaralandı

Son dakika gündem haberi: Düzce'de sürücüsünün olay yerinden kaçtığı çalıntı otomobilin, elektrikli bisiklete çarpması sonucu 5 yaşındaki çocuk ve babası hayatını kaybetti, kardeşi ağır yaralandı.

22.08.2020 13:29 | Son Güncelleme: 22.08.2020 13:35

Düzce'de sürücüsünün olay yerinden kaçtığı çalıntı otomobilin, elektrikli bisiklete çarpması sonucu 5 yaşındaki çocuk ve babası hayatını kaybetti, kardeşi ağır yaralandı.

O.B. idaresindeki 81 AAD 786 plakalı otomobil, Aydınpınar Caddesi Erdem Sokak mevkisinde önündeki aracı solladığı sırada karşı yönünden gelen Sedat Öztürk yönetimindeki elektrikli bisiklete çarptı.

Daha sonra bir evin bahçesine devrilen otomobildeki iki kişi, olay yerinden kaçtı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan baba Sedat Öztürk ve çocukları Emir Mustafa (5) ve Muhammet Öztürk (8) ağır yaralandı.

Vatandaşların suni teneffüsle hayatta tutmaya çalıştığı baba ve oğulları, olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Emir Mustafa Öztürk ve baba Sedat Öztürk, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, hatalı sollama yapan otomobilin elektrikli bisiklete çarpması ve çevredekilerin yardıma koşması görülüyor.

Olay yerinden kaçan sürücü, polis ekiplerince yakalandı.

Sürücü O.B'nin, işlediği bir suç nedeniyle denetimli serbestlik kapsamında ceza aldığı ve kullandığı aracın çalıntı olduğu öğrenildi.

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Son dakika haberleri | Otomobilin elektrikli bisiklete çarpması sonucu bir çocuk ve babası öldü, kardeşi ağır yaralandı

Kaynak: AA

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