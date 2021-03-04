Son dakika haberleri: Otomobilin çarptığı motosikletin 88 yaşındaki sürücüsü öldü; kaza kamerada
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Son dakika haberleri: Otomobilin çarptığı motosikletin 88 yaşındaki sürücüsü öldü; kaza kamerada

04.03.2021 19:17 | Son Güncelleme: 04.03.2021 19:21
Son dakika haberleri: Otomobilin çarptığı motosikletin 88 yaşındaki sürücüsü öldü; kaza kamerada

Son dakika gündem haberi... İZMİR'in Tire ilçesinde, otomobilin çarptığı motosikletin 88 yaşındaki sürücüsü Mustafa Coşkun, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İZMİR'in Tire ilçesinde, otomobilin çarptığı motosikletin 88 yaşındaki sürücüsü Mustafa Coşkun, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaza anının ise bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Tire- Gökçen karayolu Boynuyoğun Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Evli, 1 çocuk babası çiftçi Mustafa Coşkun'un kullandığı 35 ABU 662 plakalı motosiklete, şerit değiştirmek istediği sırada arkadan gelen F.K. yönetimindeki 09 KT 406 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrularak sürüklenen motosiklet sürücüsü Coşkun, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Coşkun, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kaza anının ise bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Otomobil sürücüsü F.K. gözaltına alınırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Son dakika haberleri: Otomobilin çarptığı motosikletin 88 yaşındaki sürücüsü öldü; kaza kamerada
Son dakika haberleri: Otomobilin çarptığı motosikletin 88 yaşındaki sürücüsü öldü; kaza kamerada
Son dakika haberleri: Otomobilin çarptığı motosikletin 88 yaşındaki sürücüsü öldü; kaza kamerada
Son dakika haberleri: Otomobilin çarptığı motosikletin 88 yaşındaki sürücüsü öldü; kaza kamerada
Son dakika haberleri: Otomobilin çarptığı motosikletin 88 yaşındaki sürücüsü öldü; kaza kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yiğit SOYLU

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