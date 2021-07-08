Otomobilden açılan ateşle yaralandı, yanındaki çöp kutusunda uyuşturucu bulundu
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Otomobilden açılan ateşle yaralandı, yanındaki çöp kutusunda uyuşturucu bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Otomobilden açılan ateşle yaralandı, yanındaki çöp kutusunda uyuşturucu bulundu Polisin dikkati uyuşturucu maddeleri ortaya çıkarttı Bursa'da bir kişi, otomobilin içerisinden kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla açılan ateş sonucunda yaralandı.

Otomobilden açılan ateşle yaralandı, yanındaki çöp kutusunda uyuşturucu bulundu

Polisin dikkati uyuşturucu maddeleri ortaya çıkarttı

BURSA - Bursa'da bir kişi, otomobilin içerisinden kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla açılan ateş sonucunda yaralandı. Yerde yatan yaralının 5 metre uzağındaki çöp kutusunda ise yaklaşık 100 gram uyuşturucu madde bulundu.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre Emniyet caddesindeki kaldırımda yürüyen Taner B.(34)'nin yanına gelen otomobildeki kimliği belirsiz şüpheli, tabanca ile Taner B.'ye ateş açıp olay yerinden kaçtı. Şüphelinin tabancasından çıkan mermi, Taner B.'nin bacağına isabet etti. Durumu fark edenler polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Polisin dikkati uyuşturucu maddeleri ortaya çıkarttı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Taner B.'yi Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Öte yandan yaralı Taner B.'nin hal ve hareketlerinden şüphelenen polis ekipleri, bölgede arama yaptı. Yaralı halde yerde yatan Taner B,'nin 5 metre uzağındaki çöp kutusunda piyasa değeri 15 bin lira olan yaklaşık 100 gram metamfetamin bulundu. Taner B., ilk ifadesinde uyuşturucu maddelerin kendisinin olmadığını ve otomobildeki şüphelileri tanımadığını belirtti. Polis ekipleri, olayı aydınlatmak ve şüphelileri tespit etmek için soruşturma başlattı.

Otomobilden açılan ateşle yaralandı, yanındaki çöp kutusunda uyuşturucu bulundu
Otomobilden açılan ateşle yaralandı, yanındaki çöp kutusunda uyuşturucu bulundu
Otomobilden açılan ateşle yaralandı, yanındaki çöp kutusunda uyuşturucu bulundu
Otomobilden açılan ateşle yaralandı, yanındaki çöp kutusunda uyuşturucu bulundu
Otomobilden açılan ateşle yaralandı, yanındaki çöp kutusunda uyuşturucu bulundu
Otomobilden açılan ateşle yaralandı, yanındaki çöp kutusunda uyuşturucu bulundu
Otomobilden açılan ateşle yaralandı, yanındaki çöp kutusunda uyuşturucu bulundu
Otomobilden açılan ateşle yaralandı, yanındaki çöp kutusunda uyuşturucu bulundu
Otomobilden açılan ateşle yaralandı, yanındaki çöp kutusunda uyuşturucu bulundu
Otomobilden açılan ateşle yaralandı, yanındaki çöp kutusunda uyuşturucu bulundu
Otomobilden açılan ateşle yaralandı, yanındaki çöp kutusunda uyuşturucu bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Berktuğ Öncü

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