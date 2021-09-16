Otomobil ve tırın çarpıştığı feci kazada 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otomobil ve tırın çarpıştığı feci kazada 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Otomobil ve tırın çarpıştığı feci kazada 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Adana'da karayolunda seyir halinde olan bir otomobil, önüne aniden çıkan bir tıra arkadan çarptı. Kazada sürücüyle birlikte araçtaki eşi ve 2 çocuğu yaralanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 2 yaşındaki çocuk, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ceyhan ilçesinde D-400 karayolunda Davut O. tarafından kullanılan 80 AAR 371 plakalı otomobil, Yılankale yol kavşağında yola aniden çıkan D.Y'nin(54) kullandığı 07 APJ 370 plakalı TIR'ın dorsesine arkadan çarparak kaza yaptı.

SÜRÜCÜ İLE BİRLİKTE ARAÇTAKİ EŞİ VE İKİ ÇOCUĞU DA YARALANDI

Kazada otomobil sürücüsü ve yanında bulunan aynı aileden eşi Songül O. (27) ile çocukları Hüseyin Nur (5) ve Deniz (2) yaralandı. Kazayı gören vatandaşların olay yerine çağırdıkları ambulanslarla yaralılar Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

2 YAŞINDAKİ ÇOCUK ACİL SERVİSTE YAŞAMINI YİTİRDİ

Durumu ağır olan 2 yaşındaki Deniz acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tır şoförü ise D.Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Kaza yapan sürücüye yardım için gelenlere otomobil çarptı: 1 ölü, 6 yaralı

Kaza yapan sürücüye yardım için gelenlere otomobil çarptı: 1 ölü, 6 yaralı

 Vefalı dost ve polislerden alkışlanan hareket! Ailesi tarafından terk edilen genç intihardan vazgeçirildi

Vefalı dost ve polislerden alkışlanan hareket! Ailesi tarafından terk edilen genç intihardan vazgeçirildi
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Gülşen Ece Üner Beren Saat Yeşim Salkım
Spor Okan Buruk Fatih Terim Sergen Yalçın Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ersin Tatar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Otomobil ve tırın çarpıştığı feci kazada 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 00:43:04. #1.12#