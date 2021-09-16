Otomobil ve tırın çarpıştığı feci kazada 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Ceyhan ilçesinde D-400 karayolunda Davut O. tarafından kullanılan 80 AAR 371 plakalı otomobil, Yılankale yol kavşağında yola aniden çıkan D.Y'nin(54) kullandığı 07 APJ 370 plakalı TIR'ın dorsesine arkadan çarparak kaza yaptı.

SÜRÜCÜ İLE BİRLİKTE ARAÇTAKİ EŞİ VE İKİ ÇOCUĞU DA YARALANDI

Kazada otomobil sürücüsü ve yanında bulunan aynı aileden eşi Songül O. (27) ile çocukları Hüseyin Nur (5) ve Deniz (2) yaralandı. Kazayı gören vatandaşların olay yerine çağırdıkları ambulanslarla yaralılar Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

2 YAŞINDAKİ ÇOCUK ACİL SERVİSTE YAŞAMINI YİTİRDİ

Durumu ağır olan 2 yaşındaki Deniz acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tır şoförü ise D.Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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