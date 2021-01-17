Son dakika haberleri... Otomobil su kanalına uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin su kanalına uçması sonucu sürücü Hakan Aktürk yaralandı, eşi Hatice Aktürk yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Kumluca Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Aktürk yönetimindeki 42 RA 964 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu su kanalına uçtu. Kazada sürücü Hasan Aktürk yaralandı, eşi Hatice Aktürk yaşamını yitirdi. Yaralı Hasan Aktürk, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Eşinin cansız bedeni de otopsi için aynı hastanenin morguna konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşar Coşkun