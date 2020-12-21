Son dakika haberleri | Oto tamirhanesinde levye, sopa ve bijon anahtarlı kavga kamerada
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Son dakika haberleri | Oto tamirhanesinde levye, sopa ve bijon anahtarlı kavga kamerada

21.12.2020 23:09 | Son Güncelleme: 21.12.2020 23:16
Son dakika haberleri | Oto tamirhanesinde levye, sopa ve bijon anahtarlı kavga kamerada

Edinilen son dakika haberine göre KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, bir oto tamirhanesine gelen grup ile iş yerinde bulunanlar arasında çıkan kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, bir oto tamirhanesine gelen grup ile iş yerinde bulunanlar arasında çıkan kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Oto tamirhanesinde bulunanlar levye, bijon anahtarı ve sopalarla iş yerine gelen kişileri kovalarken, karşı taraftan bir kişinin silah çektiği görüldü.

Olay, saatlerinde, Gebze Islıkgo¨l Caddesi'nde bulunan bir oto tamirhanesinde meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 5 kişi oto tamirhanesine gelerek, iş yerinde bulunanlarla tartışmaya başladı. Yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iş yerinde bulunanlar ellerine geçirdikleri levye, bijon anahtarı ve sopa ile gruba karşılık verdi. İş yerine gelenler bir anda etrafa dağılırken, bir kişinin üzerinde bulunan tabancayı çıkardığı görüldü. İş yeri sahibi ve çalışanlar, cadde boyunca gruptakileri kovaladı. 


Son dakika haberleri | Oto tamirhanesinde levye, sopa ve bijon anahtarlı kavga kamerada
Son dakika haberleri | Oto tamirhanesinde levye, sopa ve bijon anahtarlı kavga kamerada
Son dakika haberleri | Oto tamirhanesinde levye, sopa ve bijon anahtarlı kavga kamerada
Son dakika haberleri | Oto tamirhanesinde levye, sopa ve bijon anahtarlı kavga kamerada
Son dakika haberleri | Oto tamirhanesinde levye, sopa ve bijon anahtarlı kavga kamerada
Son dakika haberleri | Oto tamirhanesinde levye, sopa ve bijon anahtarlı kavga kamerada
Son dakika haberleri | Oto tamirhanesinde levye, sopa ve bijon anahtarlı kavga kamerada
Son dakika haberleri | Oto tamirhanesinde levye, sopa ve bijon anahtarlı kavga kamerada
Son dakika haberleri | Oto tamirhanesinde levye, sopa ve bijon anahtarlı kavga kamerada
Son dakika haberleri | Oto tamirhanesinde levye, sopa ve bijon anahtarlı kavga kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut IŞIK

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