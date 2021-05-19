Son dakika haberleri! Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, engelli vatandaşı ziyaret etti
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Son dakika haberleri! Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, engelli vatandaşı ziyaret etti

Son dakika haberleri! Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, engelli vatandaşı ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Zeki Ceyhan - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Bilecik'in Osmaneli ilçesi Kaymakamı Yüksel Ünal, ilçede yaşayan engelli bir vatandaşa evinde ziyarette bulundu.

Bilecik'in Osmaneli ilçesi Kaymakamı Yüksel Ünal, ilçede yaşayan engelli bir vatandaşa evinde ziyarette bulundu.

Camikebir Mahallesi'ndeki evinde Ünal ile görüşen Barış Balım, uzun zamandır güneşe hasret kaldığını belirterek, yaşamını kolaylaştıracak yatak ve engelli aracı istedi.

Kaymakam Ünal ise Balım'ın genç yaşta geçirdiği trafik kazası sonrası uzun süredir yatağa bağlı kalarak yaşamını sürdürmeye çalıştığını belirterek, "Barış kardeşimizin sorunlarını ve isteklerini dinledik. İnşallah Barış kardeşimizin istek ve dileklerini en kısa sürede yerine getirip teslim edeceğiz." dedi.

Engellilerin sorunlarını hatırlamanın, empati yapıp duyarlılığı ve hassasiyeti artırmanın önemine dikkati çeken Ünal, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışını düstur edinmiş bir devlet olarak, engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak adına devletimiz engelli vatandaşlarımızın her zaman yanındayız." diye konuştu.

Ünal'a ziyaretinde, Osmaneli Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Özden Karip ve Başkan Yardımcısı İbrahim Daş eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeki Ceyhan

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