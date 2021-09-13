Son dakika haberleri | Orman yangınında yaralanan Yaşar Kozakbaş artık iyileşti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Orman yangınında yaralanan Yaşar Kozakbaş artık iyileşti

İhlas Haber Ajansı / Ali Furkan Çetiner - Haberler | Yerel

Son dakika haberler: Orman yangınında yaralanan Yaşar Kozakbaş artık iyileşti Denizli'deki yangınında alevlerin arasında kalan orman muhafaza memurunun Eskişehir Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'ndeki 43 günlük tedavisi tamamlandı 60 yaşındaki orman muhafaza memuru Yaşar Kozakbaş, "Çok zor bir dönem atlattık, emeği...

Orman yangınında yaralanan Yaşar Kozakbaş artık iyileşti

Denizli'deki yangınında alevlerin arasında kalan orman muhafaza memurunun Eskişehir Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'ndeki 43 günlük tedavisi tamamlandı

60 yaşındaki orman muhafaza memuru Yaşar Kozakbaş,

"Çok zor bir dönem atlattık, emeği geçen herkese teşekkür ederim"

Yanık Tedavi Merkezi Sorumlusu Op. Dr. Bülent Çağlar Bilgin;

"Hastamız 30 günden fazla yoğun bakımda kaldı ve 6 tane büyük ameliyat geçirdi, günde 2 defa pansuman yapıldı"

ESKİŞEHİR - Denizli'de yaşanan orman yangınında alevlerin arasında kalarak yaralanan ve tedavi için Eskişehir Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'ne getirilen Yaşar Kozakbaş, 43 günlük tedavisinin ardından taburcu edilecek duruma geldi.

3 Ağustos'ta Denizli'de meydana gelen orman yangınını söndürme çalışmaları esnasında alevlerin arasında kalarak ağır yaralanan 60 yaşındaki orman muhafaza memuru Yaşar Kozakbaş, tedavi için Eskişehir Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'ne getirilmişti. Yanık Merkezi'ndeki ilk 30 gününü yoğun bakımda geçiren Kozakbaş, bu süreçte 6 tane büyük ameliyat geçirdi. Hayati tehlike taşıyarak ağır yaralı halde getirildiği Eskişehir Şehir Hastanesi'nden doğru ve yerinde müdahalelerle 43 günlük tedavi sürecinin ardından taburcu olan Kozakbaş, kendisiyle ilgilenen tüm sağlık personellerine teşekkürlerini iletti.

"Emeği geçen herkese teşekkür ederim"

Denizli'de yaşanan orman yangınında söndürme çalışmaları esnasında ağır yaralanan Yaşar Kozakbaş, 43 gün sonra sağlığına kavuşarak taburcu olmanın mutluluğuyla, "Şuanda çok iyiyim. İnşallah sonrası da çok iyi olacak. Daha sonra bir fizik tedavi sürecimiz olacak. Buradaki doktorlar sayesinde çok iyiyim. 43 günde tedavimi sağladılar. Çok zor bir dönem atlattık. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

"Hastamızı bu şekilde sağlıklı gördüğümüz için biz de çok mutluyuz"

Orman muhafaza memuru Yaşar Kozakbaş ile yanık merkezine geldiği ilk günden itibaren ilgilenen Eskişehir Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi Sorumlusu Op. Dr. Bülent Çağlar Bilgin, "3 Ağustos'ta hastanemize getirilen Yaşar Bey'in bugün 43. günü. 30 günden fazla yoğun bakımda kaldı ve 6 tane büyük ameliyat geçirdi. Günde 2 defa pansuman yapıldı. Fizik tedavi uygulandı. Genel durumu kötüyken, şuanda tamamen yürüyebilir halde. Taburcu edeceğiz. Hastamızı bu şekilde sağlıklı gördüğümüz için biz de çok mutluyuz. Orman yangınlarında görevi başındayken yaralanmıştı. Bu bize ekstra bir çalışma azmi oldu. Şimdi durumu çok iyi" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri | Orman yangınında yaralanan Yaşar Kozakbaş artık iyileşti

Son dakika haberleri | Orman yangınında yaralanan Yaşar Kozakbaş artık iyileşti

Son dakika haberleri | Orman yangınında yaralanan Yaşar Kozakbaş artık iyileşti

Son dakika haberleri | Orman yangınında yaralanan Yaşar Kozakbaş artık iyileşti
İhlas Haber Ajansı / Ali Furkan Çetiner - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Hulusi Akar
Magazin Deniz Akkaya Gülşen
Spor Fatih Terim Ozan Tufan Şenol Güneş Nihat Özdemir
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Yemek Tarifleri Devlet Bahçeli Mahmut Özer Uğur İbrahim Altay
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri | Orman yangınında yaralanan Yaşar Kozakbaş artık iyileşti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 19:01:47. #1.11#