Son dakika haberleri | Ordu'da kaldığı çadırda elektrik akımına kapılan genç kız öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Ordu'da kaldığı çadırda elektrik akımına kapılan genç kız öldü

Son dakika haberleri | Ordu'da kaldığı çadırda elektrik akımına kapılan genç kız öldü
Anadolu Ajansı / Hayati Akçay - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Ordu'nun Fatsa ilçesinde kaldığı çadırda elektrik akımına kapılan genç kız hayatını kaybetti.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde kaldığı çadırda elektrik akımına kapılan genç kız hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ailesiyle birlikte Şanlıurfa'dan Ordu'ya fındık hasadı için gelen Belkize Çelik (17), Kösebucağı Mahallesi'nde kaldığı çadırda elektik akımına kapıldı.

Çelik, olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Fatsa Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Şimşek Mustafa Şentop Bülent Tüfenkci Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Onur Akay Haluk Levent Süreyya Yalçın
Spor Caner Erkin Hakan Reçber Lionel Messi Rachid Ghezzal Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri | Ordu'da kaldığı çadırda elektrik akımına kapılan genç kız öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 19:28:41. #1.15#

title