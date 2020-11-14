Son dakika haberleri... Ordu'da 74 yaşındaki kadın vahşice öldürüldü
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Son dakika haberleri... Ordu'da 74 yaşındaki kadın vahşice öldürüldü

14.11.2020 20:19 | Son Güncelleme: 14.11.2020 20:23
Son dakika haberleri... Ordu'da 74 yaşındaki kadın vahşice öldürüldü

Gelen son dakika haberine göre Ordu'nun Korgan ilçesinde 74 yaşındaki kadın vahşice öldürüldü.

Ordu'nun Korgan ilçesinde 74 yaşındaki kadın vahşice öldürüldü.

Korgan Saraaliç Mahallesi'nde yalnız yaşayan Makbule S.(74), elleri ve ayakları boğazından bağlanmış halde evinde ölü bulundu.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken öldürülen Makbule S.'nin evindeki eşyalarının ve parasının alındığı öğrenildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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