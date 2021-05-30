Son dakika haberleri... Oltası elektrik teline takıldı, akıma kapılarak öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Oltası elektrik teline takıldı, akıma kapılarak öldü

Son dakika haberleri... Oltası elektrik teline takıldı, akıma kapılarak öldü
Demirören Haber Ajansı / Doğancan İlek - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... RİZE'nin İkizdere ilçesinde, balık tuttuğu sırada oltası elektrik teline takılan Fikret Öztel (48), akıma kapılarak hayatını kaybetti.

RİZE'nin İkizdere ilçesinde, balık tuttuğu sırada oltası elektrik teline takılan Fikret Öztel (48), akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, saat 14.30 sıralarında İkizdere ilçesi Anzer Yaylası'nda meydana geldi. Derede balık tutan Fikret Öztel'in, havaya fırlattığı oltası elektrik teline takıldı. Akıma kapılan Öztel, yere yığıldı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Öztel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Öztel'in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsisi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğancan İlek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Hasan Polatkan Antony Blinken Mustafa Sarıgül
Magazin Prens Harry Burak Sergen Serenay Sarıkaya Barış Murat Yağcı
Spor Burak Yılmaz Ergin Ataman Abdullah Avcı Mustafa Denizli Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri... Oltası elektrik teline takıldı, akıma kapılarak öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.05.2021 20:46:32. #1.11#

title