Son dakika haberleri | Nusaybin'deki kazada hayatını kaybeden öğretmen toprağa verildi
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Son dakika haberleri | Nusaybin'deki kazada hayatını kaybeden öğretmen toprağa verildi

İhlas Haber Ajansı / Abdullatif Altunkaynak - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Nusaybin'deki kazada hayatını kaybeden öğretmen toprağa verildi Mardin'in Nusaybin ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarptığı 2 öğretmenden biri olan Suzan Basın defnedildi.

Nusaybin'deki kazada hayatını kaybeden öğretmen toprağa verildi

MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarptığı 2 öğretmenden biri olan Suzan Basın defnedildi.

Mardin Adli Tıp Morgunda yapılan otopsiden sonra Suzan Basın'ın cenazesi ailesi tarafından alınarak Nusaybin'e getirildi. Burada aralarında Mardin İl Milli Eğitim Müdürü Memet Polat, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin ve vatandaşların katılımıyla cenaze namazı kılındı. Dini vecibelerin yerine getirilmesinden sonra Suzan Basın'ın cenazesi Yeni Hacılar Mezarlığında defnedildi.

Definden sonra Basın'ın babası Emin Basın ve ailesi taziyeleri kabul etti.

Son dakika haberleri | Nusaybin'deki kazada hayatını kaybeden öğretmen toprağa verildi
Son dakika haberleri | Nusaybin'deki kazada hayatını kaybeden öğretmen toprağa verildi
Son dakika haberleri | Nusaybin'deki kazada hayatını kaybeden öğretmen toprağa verildi
Son dakika haberleri | Nusaybin'deki kazada hayatını kaybeden öğretmen toprağa verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullatif Altunkaynak

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