Son dakika haberleri | Nusaybin'deki kazada hayatını kaybeden öğretmen toprağa verildi

Son dakika haberine göre Nusaybin'deki kazada hayatını kaybeden öğretmen toprağa verildi Mardin'in Nusaybin ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarptığı 2 öğretmenden biri olan Suzan Basın defnedildi.