Son dakika haberleri! Normalleşme süreciyle Selçuklu Mezarlığı'nda ziyaretçi yoğunluğu
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Son dakika haberleri! Normalleşme süreciyle Selçuklu Mezarlığı'nda ziyaretçi yoğunluğu

Son dakika haberleri: Normalleşme süreciyle Selçuklu Mezarlığı'nda ziyaretçi yoğunluğu Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban: "Her bir taşın çözülmesi aynı zamanda yeni bir tarihi belgenin ortaya çıkması demektir" Bitlis'in Ahlat ilçesinde bulunan ve dünyanın en büyük İslam mezarlığı olan Selçuklu...

17.06.2020 09:06 | Son Güncelleme: 17.06.2020 09:14

Normalleşme süreciyle Selçuklu Mezarlığı'nda ziyaretçi yoğunluğu

Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban:

"Her bir taşın çözülmesi aynı zamanda yeni bir tarihi belgenin ortaya çıkması demektir"

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde bulunan ve dünyanın en büyük İslam mezarlığı olan Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda normalleşme süreciyle birlikte yeniden ziyaretçi yoğunluğu başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından mart ayı başında kapatılan müze ve ören yerleri, 1 Haziran itibarıyla yeniden ziyarete açılmıştı. Korona virüs tedbirleri kapsamında 3 ay ziyarete kapalı olan, Ahlat'taki 210 dönümlük alan üzerinde bulunan ve UNESCO geçici listesinde yer alan tarihi Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda normalleşme süreci ile birlikte yeniden yoğunluk başladı.

Boyları 4,5 metreye kadar varan, üzerindeki yazı ve şekillerle her biri bir sanat eseri niteliği taşıyan mezar taşlarını bünyesinde barındıran tarihi mezarlığı ziyaret eden ziyaretçiler, görevliler tarafından ateşleri ölçülerek ve maskeli olarak alınıyor. Mezarlıktaki yürüyüş yollarına çakılan sosyal mesafe uyarı levhalarını da dikkate alarak ve sosyal mesafeye riayet ederek mezarlığı gezen ziyaretçiler, aylar sonra tarihi mekanları gezmenin mutluluğunu yaşıyor.

Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, korona virüs salgını sebebiyle ziyarete kapalı olan tarihi yerlerin normalleşme adımları kapsamında yeniden ziyaretçileri ağırlamaya başladığını söyledi. Çoban, "Dünya ve Türkiye'nin başında olan virüs belasından inşallah ağır ağır uzaklaşıyoruz. Yeni normalleşme sürecine de girmiş bulunuyoruz. Ören yerlerimizin açılması vesilesiyle de buradan dünya mirası olarak tanımlamış olduğumuz, aslında UNESCO geçici aday listesinde olan tarihi Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda ziyaretçilerimizi ağırlamaya başladık. Yoğun ilgi de bir özlem gibi vatandaşlarımızda vardı. Bu başlamış oldu. Daha da artacaktır. Buradaki eserler takdir edersiniz ki Anadolu'daki tapu senetlerimiz. Bu da Ahlat'ta mevcut. Ahlat'ta bunları çok iyi korumuş günümüze taşımış. Cumhurbaşkanımızın himayelerinde kazı çalışmaları yürütülmektedir. Burası aynı zamanda bilimsel ve arkeolojik bir alan. Türkiye'deki bütün okullarımızı, fen edebiyat fakültelerini, arkeologları ve tarihçileri buraya bekliyoruz" dedi.

"Selçuklu Meydan Mezarlığı UNESCO geçici listesinden asıl listeye alınmalıdır"

"Her bir taşın çözülmesi aynı zamanda yeni bir tarihi belgenin ortaya çıkması demektir" diyen Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada 8 bin adet belge incelenip ortaya çıkarıldığında, bunların evsaflarının fersah fersah üstündedir. Başka yerlerde sadece yazıtlar var. Burada ise 4 bin yıllık siyasi harsımızın bütün motiflerini bulabileceğiniz bir alan var. Böyle bir zenginlik. Halılarımızı, kilimlerimizi, mimarimizdeki motifleri günümüze taşıyan muhteşem bir açık hava müzesi var. Ahlat'ta bu süreci güzel değerlendirmek gerekir. Tüm Türkiye'yi ve dünyayı Ahlat'a davet ediyoruz. Bu vesile ile Kültür ve Turizm Bakanlığımızdan istirham ediyoruz, mezarlığın UNESCO Kültür Mirası süreci çok hızlandırılmalıdır. Buradaki çalışmaları UNESCO hızlandırmalı ve insanlığa bu fırsatı da sunmalıdır. Bakanlığımız da Türkiye'deki en zengin mirasını bu şekilde sunacaktır."

Son dakika haberleri! Normalleşme süreciyle Selçuklu Mezarlığı'nda ziyaretçi yoğunluğu

Kaynak: İHA

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