Nevşehir'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı
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Nevşehir'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Baki Şenal - Haberler | 3. Sayfa

Nevşehir'in Avanos ilçesinde ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü 3 kişi de yaralandı.

Avanos'un Kalaba Mevkii'nde meydana gelen trafik kazasında, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 VIK 76 plakalı Ford marka otomobil ile 40 AU 439 plakalı Citroen marka otomobil, kafa kafaya çarpıştı.

3 YARALI, HASTANEYE KALDIRILDI

Feci kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi ölürken, 3 kişi de yaralandı. Trafik kazasında Ahmet Gürbüz, Sebate Ünal ve Osman Dikmen hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis sevk edildi. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nevşehir'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Baki Şenal

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