Son dakika haberleri | Nallıhan'da polis ve bekçilere halk ilişkiler ile iletişim semineri verildi
AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel
Bir son dakika haberine göre Ankara'nın Nallıhan ilçesinde polis ve bekçilere yönelik halk ilişkiler ile iletişim semineri düzenlendi.
ANKARA (AA) - Ankara'nın Nallıhan ilçesinde polis ve bekçilere yönelik halk ilişkiler ile iletişim semineri düzenlendi.
İlçe Emniyet Müdürü Erol Ünlü, Vural Arıcı Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen seminerde, seminerleri önemsediklerini, teşkilat mensuplarını bilgilendirmeye çalıştıklarını söyledi.
Seminere konuşmacı olarak katılan Gazi Üniversitesi Öğretim Görevlisi İletişim Uzmanı Fatih Akbaba, "Polis Halk İlişkileri ve İletişimi"ni anlattı.
Seminer sonunda Emniyet Müdürü Ünlü, Akbaba'ya ve Nallıhan İlçe Emniyet Müdürlüğü personeline teşekkür belgesi takdim etti.
AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri
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