Son dakika haberleri: Naim Karataş yatırımları yerinde inceledi
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Son dakika haberleri: Naim Karataş yatırımları yerinde inceledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika haberleri: Naim Karataş yatırımları yerinde inceledi

Son dakika politika haberi... Çalışkan belediyeciliğin örneği konumunda olan Uzundere Belediyesi'ni ziyaret eden MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş milyonluk yatırımları yerinde gözlemledi.

Çalışkan belediyeciliğin örneği konumunda olan Uzundere Belediyesi'ni ziyaret eden MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş milyonluk yatırımları yerinde gözlemledi. Yapılan çalışmaları ve geleceğe dönük vizyon projeleri inceleyen Karataş Cumhur İttifakın meyve vermeye devam edeceğine işaret etti.

Uzundere İlçesi'nin kaderini değiştiren projeleri yerinde inceleyen ve verilen sözlerin takipçisi olan MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş yoğun mesai harcamaya devam ediyor. Uzundere Belediyesi Başkanı Hilmi Aktoprak'ı makamında ziyaret eden ve yapılan çalışmaların tamamını yerinde inceleme fırsatı yakalayan Naim Karataş Cumhur İttifakının değerler ürettiğine işaret etti.

Milyonluk yatırımların hayat bulduğu Uzundere İlçesinde çevre düzenlemelerini, bisiklet yollarını, GES ( güneş enerjisi santrali) projesini, Altınçanak-Kirazlı Köprüsünü, Dr. Devlet Bahçeli Millet Bahçesi projesini, Şelale Lokasyonunu, seraları-dikilen ağaçları, Butik Otel Projesini ve rekorlara imza atan parke taşı-sıcak asfalt güzergahlarını bir bir yerinde inceleyen MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş ülkemizin kalkınma adımları olan bu çalışmaların Cumhur ittifakı birlikteliğiyle süreceğine işaret etti.

"MHP demek çalışkanlık demektir"

Uzundere Belediyesi'nin proje geliştirme ve hizmet sunma noktasında örnek adımlar attığını ve bu adımların ülkemiz için değer anlamına geldiğini dile getiren Karataş "MHP belediyeciliğinin ülke menfaatleriyle eş olduğunu her geçen gün çok daha net gösteriyoruz. Bu anlamda MHP siyasetinin hizmet ve vatan siyaseti olduğunu herkesin çok net anlaması gerekiyor.

Vatandaşın hizmet beklediği belediyelerin üretmek ve değer katmak dışında uğraş içine girmemesi ve güzergahını bu yönde ilerletmesi bizlerin de öncelikli beklentisidir. Uzundere Belesiyesi Başkanı Hilmi Aktoprak Beyi bu anlamda kutluyorum ve güzel ilçemize katacağı zenginlikler için desteklerimizi sunuyorum" ifadelerine yer verdi. - ERZURUM

Son dakika haberleri: Naim Karataş yatırımları yerinde inceledi
Son dakika haberleri: Naim Karataş yatırımları yerinde inceledi
Son dakika haberleri: Naim Karataş yatırımları yerinde inceledi
Son dakika haberleri: Naim Karataş yatırımları yerinde inceledi
Son dakika haberleri: Naim Karataş yatırımları yerinde inceledi
Son dakika haberleri: Naim Karataş yatırımları yerinde inceledi
Son dakika haberleri: Naim Karataş yatırımları yerinde inceledi
Son dakika haberleri: Naim Karataş yatırımları yerinde inceledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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