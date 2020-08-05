Son dakika haberleri | Myra Andriake kazılarının 12'nci yılı başladı Son dakika haberine göre ANTALYA'nın Demre ilçesindeki Likya Birliği'nin en önemli altı kentinden biri olan Myra Antik Kenti ve kentin limanı olan Andriake Antik Kenti'nde 12'nci yıl yaz dönemi kazıları başladı.

ANTALYA'nın Demre ilçesindeki Likya Birliği'nin en önemli altı kentinden biri olan Myra Antik Kenti ve kentin limanı olan Andriake Antik Kenti'nde 12'nci yıl yaz dönemi kazıları başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Akdeniz Üniversitesi iş birliğinde Antalya Valiliği ve Demre Belediyesi'nin destekleriyle süren kazılar, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Nevzat Çevik tarafından yürütülüyor. 2009 yılında başlayan kazıların bu yıl 12'nci yılı. Kazıların bu yılki bölümünde Akdeniz Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi'nden 16 kişilik bilim insanı ve arkeoloji öğrencisiyle Antalya Valiliği'nin 'Toplumsal Destek Projesi' kapsamında sağladığı 20 kişi katılıyor. Kazılar bu yıl 3 ay sürecek.

Kazı Başkanı Prof. Dr. Nevzat Çevik, "Kazıların bu yılki bölümünde 12 yıl önce yaptığımız uzun vadeli kazı programı çerçevesinde, Likya bölgesinin en büyük ve ayakta kalan en önemli Roma tiyatrosu olan Myra Antik Kenti Tiyatrosu'nda başladık. Tiyatronun yarım kalan sahne binasındaki yarım kalan kazıları tamamlayacağız. Öncelikle orkestra bölümünü tamamlayarak, işlevini yerine getirecek bir konumda olacak şekilde restore edeceğiz. Andriake Liman Kenti'ndeki Likya Uygarlıkları Müzesi'nin yer aldığı granaryumun önündeki kazılmamış alanları kazacağız. Yine aynı yerdeki işliklerde çalışacağız. Zaman ve kaynak olursa agoranın önündeki gümrük bölgesini kazacağız. Yine Likya Uygarlıkları Müzesi'nin gezi güzergahındaki dolaşım alanında kazılmamış ve onarılmamış hiç yapı kalmaması için çalışacağız. Şu ana kadar bu bölgedeki ana yapıların yüzde 85'ini kazdık ve onardık. Kalan yüzde 15'i bu yıl tamamlamayı hedefliyoruz. Kazı çalışmalarının yanında restorasyon, konservasyon, arşivleme, depolama ve araştırma çalışmalarına da devam edeceğiz" diye konuştu.TARİHİ M.Ö. 5'İNCİ YÜZYILA KADAR DAYANIYOR

12 yıldır kazıların yürütüldüğü Myra Antik Kenti'nin tarihi M.Ö. 5'inci yüzyıla kadar dayanıyor. Likya Birliği'nin 3 oy hakkına sahip 6 büyük kentinden biri olan Myra, tarihte bugünkü Demre Çayı'nın batısında o zamanki adıyla 'Myros Çayı' ile denize bağlantısını sağlıyordu. Myros Çayı kanalının diğer yanındaki Andriake Limanı ile bölgenin deniz ulaşımı ve ticareti yürütülmekteydi. Myra Antik Kenti özellikle döneminin şaheseri olan Likya dönemi kaya mezarları, Roma dönemi tiyatrosu ve Bizans dönemi Aziz Nikolaos Kilisesi ile ünlü. M.S. 2'nci yüzyıldan itibaren büyük bir gelişmeye sahne oldu. Bizans döneminde Myra Antik Kenti, dini yönden olduğu kadar, idari yönden de önde gelen şehirlerden biri oldu. Günümüze dek ulaşan ününü, Aziz Nikolaos'un M.S. 4'üncü yüzyılda şehrin başpiskoposu olmasına, ölümünden sonra da aziz mertebesine ulaşıp, adına kilise yapılmasına borçlu. M.S. 5'inci yüzyılda Likya eyaletinin başkenti olan Myra Antik Kenti, St. Paul ve arkadaşlarının uğradıkları şehir olarak Hristiyanlıkta özel önem taşıyor.

Kaynak: DHA