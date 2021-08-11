Son dakika haberleri... Muş'ta HDP İl Eş Başkanı Nergiz, gözaltına alındı
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Son dakika haberleri... Muş'ta HDP İl Eş Başkanı Nergiz, gözaltına alındı

Son dakika haberleri... Muş'ta HDP İl Eş Başkanı Nergiz, gözaltına alındı
Demirören Haber Ajansı / Muhammed Sami Maral - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre MUŞ'ta HDP İl Eş Başkanı Belma Nergiz, polis tarafından terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

MUŞ'ta HDP İl Eş Başkanı Belma Nergiz, polis tarafından terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

HDP İl Eş Başkanı Belma Nergiz, Muş Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince terör soruşturması kapsamında sabah saatlerinde evinde yapılan aramanın ardından gözaltına alındı. Nergiz'in emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muhammed Sami Maral

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