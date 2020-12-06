Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 2 kişi, kendilerini uyaran polisin burnunu kırdı
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Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 2 kişi, kendilerini uyaran polisin burnunu kırdı

06.12.2020 17:35 | Son Güncelleme: 06.12.2020 18:51

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 2 kişi, kendilerini uyaran polis memurlarından birinin burnunu kırdı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Yeni Mahalle'de aracın içinde 2 kişinin alkol alıp çevreyi rahatsız ettiği ihbarı üzerine polis ekibi sevk edildi.

POLİSİN BURNU KIRILDI

Araçtaki N.İ. ve C.A, kendilerini uyaran polis memurlarına saldırdı. Çıkan arbedede polis memurlarından E.Ç'nin burnu kırıldı.

CEZA KESİLDİ

Gözaltına alınan 2 kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için 3 bin 180'er lira para ceza kesildi.

SERBEST BIRAKILDILAR

Emniyetteki işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edilen saldırganlar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 2 kişi, kendilerini uyaran polisin burnunu kırdı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

Haber Yorumları (1)
BİLAL: polise bunu yapan pislikleri asın gitsin
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