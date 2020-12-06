Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 2 kişi, kendilerini uyaran polisin burnunu kırdı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 2 kişi, kendilerini uyaran polis memurlarından birinin burnunu kırdı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde Yeni Mahalle'de aracın içinde 2 kişinin alkol alıp çevreyi rahatsız ettiği ihbarı üzerine polis ekibi sevk edildi.
POLİSİN BURNU KIRILDI
Araçtaki N.İ. ve C.A, kendilerini uyaran polis memurlarına saldırdı. Çıkan arbedede polis memurlarından E.Ç'nin burnu kırıldı.
CEZA KESİLDİ
Gözaltına alınan 2 kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için 3 bin 180'er lira para ceza kesildi.
SERBEST BIRAKILDILAR
Emniyetteki işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edilen saldırganlar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır