Son dakika haberleri: Muğla'da Köyceğiz Gölü taştı, ev ve iş yerlerini su bastı - Haberler
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Son dakika haberleri: Muğla'da Köyceğiz Gölü taştı, ev ve iş yerlerini su bastı

Son dakika haberleri: Muğla'da Köyceğiz Gölü taştı, ev ve iş yerlerini su bastı
AA / Ömer Kundakçı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, yağışların ardından Köyceğiz Gölü'nün taşması sonucu ev ve iş yerlerini su bastı.

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, yağışların ardından Köyceğiz Gölü'nün taşması sonucu ev ve iş yerlerini su bastı.

Bölgede 5 gündür etkili olan yağışlar sonrası debisi artan Namnam Çay'ı, Yuvarlakçay ve Kargıcak derelerinden gelen sular, Köyceğiz Gölü'nün yükselmesine neden oldu.

Gölün taşması sonucu, çevredeki bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı, kordon ile kordona çıkan yollar sular altında kaldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Köyceğiz Belediyesi ekipleri, taşkından etkilenen ev ve iş yerlerinde su tahliye çalışması yaptı.

Dalyan Kanalı'ndaki feribot seferleri durduruldu

Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesi ile Köyceğiz ilçesi Çandır Mahallesi arasında düzenlenen feribot seferlerinin, Dalyan Kanalı'ndaki su seviyesinin yükselmesi dolayısıyla durdurulduğu bildirildi.

Son dakika haberleri: Muğla'da Köyceğiz Gölü taştı, ev ve iş yerlerini su bastı

Son dakika haberleri: Muğla'da Köyceğiz Gölü taştı, ev ve iş yerlerini su bastı

Son dakika haberleri: Muğla'da Köyceğiz Gölü taştı, ev ve iş yerlerini su bastı

Son dakika haberleri: Muğla'da Köyceğiz Gölü taştı, ev ve iş yerlerini su bastı

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AA / Ömer Kundakçı - Son Dakika Haberleri

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