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Son dakika haberleri | Muğla'da çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Son dakika haberleri | Muğla'da çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı
AA / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Sosyal medyada tartışarak birbirlerine küfrettikleri ileri sürülen iki grup, Akyarlar Mahallesi Fener Burnu mevkisinde gece saatlerinde buluştu.

İki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Karın bölgesinden bıçaklanan Günay D. (21) ve Veysel K. (18), ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.

Günay D, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı, diğer yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kavganın ardından jandarma ekiplerince 3 şüpheli olay yerinde gözaltına alındı.

Bölgede yapılan incelemede bıçak ve muşta ele geçirildi.

Son dakika haberleri | Muğla'da çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Son dakika gündem: Bodrum'da gençlerin kanlı randevusu: 1 ölü, 1 yaralı

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AA / Ali Ballı - Son Dakika Haberleri

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