Son dakika haberleri! Muğla'da 2 yangın daha çıktı, devam eden yangın sayısı 5'e yükseldi
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Son dakika haberleri! Muğla'da 2 yangın daha çıktı, devam eden yangın sayısı 5'e yükseldi

Son dakika haberleri! Muğla'da 2 yangın daha çıktı, devam eden yangın sayısı 5'e yükseldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Muğla'da 4 gündür devam eden orman yangınlarının biri sönüp diğeri başlarken, bölgede devam eden yangın sayısı 5'e yükseldi.

Muğla'da 4 gündür devam eden orman yangınlarının biri sönüp diğeri başlarken, bölgede devam eden yangın sayısı 5'e yükseldi.

Yaklaşık bir saat önceye kadar 3 ayrı bölgede devam eden yangınlarla mücadele devam ederken 2 ayrı bölgede daha çıkan yeni yangınlarla birlikte yangın sayısı 5'e yükseldi. An itibariyle Marmaris, Köyceğiz, Bodrum yangınlarının ardından Seydikemer Eşen Mahallesi'nde ve Yılanlı Sungur'da çıkan 2 ayrı orman yangınları ile birlikte 5 ayrı noktada yangınlar devam ediyor. Ekiplerin alevlerle mücadelesi aralıksız sürüyor. - MUĞLA

Son dakika haberleri! Muğla'da 2 yangın daha çıktı, devam eden yangın sayısı 5'e yükseldi
Son dakika haberleri! Muğla'da 2 yangın daha çıktı, devam eden yangın sayısı 5'e yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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