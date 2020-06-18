Son dakika haberleri! MSB: " Yerli üretim taarruz helikopterimiz ATAK'lar da yeni terör hedeflerini vurmayı sürdürüyor"
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Son dakika haberleri! MSB: " Yerli üretim taarruz helikopterimiz ATAK'lar da yeni terör hedeflerini vurmayı sürdürüyor"

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, 'Pençe Kaplan' operasyonundan yerli üretim taarruz ATAK helikopterlerinin terör hedeflerini vurduğu görüntüleri paylaştı.

18.06.2020 08:47 | Son Güncelleme: 18.06.2020 09:34

Milli Savunma Bakanlığı, 'Pençe Kaplan' operasyonundan yerli üretim taarruz ATAK helikopterlerinin terör hedeflerini vurduğu görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığından paylaşılan görüntülerde "Pençe Kaplan Operasyonu planlandığı gibi başarıyla devam ediyor. Yerli üretim taarruz helikopterimiz ATAK'lar da yeni terör hedeflerini vurmayı sürdürüyor" ifadelerine yer verdi.

(Mehmet Kalay/İHA)

Son dakika haberleri! MSB: ' Yerli üretim taarruz helikopterimiz ATAK'lar da yeni terör hedeflerini vurmayı sürdürüyor'

Kaynak: İHA

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