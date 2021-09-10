Pençe Şimşek operasyon bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pençe Şimşek operasyon bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Şimşek operasyon bölgesinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Şimşek operasyon bölgesinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarını yerle bir etmeye devam ediyor. Pençe Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist daha Mehmetçik tarafından etkisiz hale getirildi."

Pençe Şimşek operasyon bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Pençe Şimşek operasyon bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı

Son dakika haberleri | Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Son dakika haberleri | Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Metina'da PKK/KCK'lı 3 terörist, MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi
Metina'da PKK/KCK'lı 3 terörist, MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Faik Öztrak Tanju Özcan Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Düm Tek Tek Deniz Akkaya Derya Şensoy Haluk Levent
Spor Max Meyer Cristiano Burak Yılmaz Merih Demiral Mergim Berisha
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Pençe Şimşek operasyon bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.9.2021 09:42:54. #1.14#

title