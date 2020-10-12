Son dakika haberleri! Motosikletin çarptığı yaşlı adam öldü, kaçan sürücü aranıyor
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Son dakika haberleri! Motosikletin çarptığı yaşlı adam öldü, kaçan sürücü aranıyor

12.10.2020 13:29 | Son Güncelleme: 12.10.2020 13:33
Son dakika haberleri! Motosikletin çarptığı yaşlı adam öldü, kaçan sürücü aranıyor

Son dakika haber: GAZİANTEP'te, markete gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışırken, motosikletin çarptığı Hüseyin Karagöz (70), hayatını kaybetti.

GAZİANTEP'te, markete gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışırken, motosikletin çarptığı Hüseyin Karagöz (70), hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kaçan motosikletlinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaza, dün akşam, Bülbüzade Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası belirlenemeyen motosiklet, evinin karşısındaki markete gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Hüseyin Karagöz'e çarptı. Yola savrularak, ağır yaralanan Karagöz, ihbarla kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Karagöz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hüseyin Karagöz'ün cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.

KAZA ANI KAMERADAÖte yandan kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, hızla gelen motosikletlinin yolun karşısına geçmek isteyen Hüseyin Karagöz'e çarptıktan sonra kaçtığı anlar yer alıyor.Polis, Hüseyin Karagöz'e çarpıp, kaza yerinden kaçan motosiklet sürücüsünü belirleyerek, yakalamak için çalışma başlattı.

Son dakika haberleri! Motosikletin çarptığı yaşlı adam öldü, kaçan sürücü aranıyor
Son dakika haberleri! Motosikletin çarptığı yaşlı adam öldü, kaçan sürücü aranıyor
Son dakika haberleri! Motosikletin çarptığı yaşlı adam öldü, kaçan sürücü aranıyor
Son dakika haberleri! Motosikletin çarptığı yaşlı adam öldü, kaçan sürücü aranıyor
Son dakika haberleri! Motosikletin çarptığı yaşlı adam öldü, kaçan sürücü aranıyor
Son dakika haberleri! Motosikletin çarptığı yaşlı adam öldü, kaçan sürücü aranıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KANLI

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