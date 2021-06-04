Son dakika haberleri | Motosiklet kazasında hayatını kaybeden genç toprağa verildi
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Son dakika haberleri | Motosiklet kazasında hayatını kaybeden genç toprağa verildi

Son dakika haberleri | Motosiklet kazasında hayatını kaybeden genç toprağa verildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Ankara'da motosikletin otomobile çarptığı kazada yaşamını yitiren genç son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara'da motosikletin otomobile çarptığı kazada yaşamını yitiren genç son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün Ankara Konya kara yolu üzerinde meydana geldi. Çevre yolu üzerinde seyir halinde olan iki motosikletliden biri, önünde seyreden otomobile arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, kazada yaralanan Enes Yılmaz'a (19) dakikalarca kalp masajı yaptı. Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Enes Yılmaz için Çankırı'nın merkez Aşağı Pelitözü Mahallesinde cenaze töreni düzenlendi. Aşağı Pelitözü Köyü Camisi'ndeki törene Yılmaz'ın yakınlarının yanı sıra çok sayıda kişi katıldı. Cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı. - ÇANKIRI

Son dakika haberleri | Motosiklet kazasında hayatını kaybeden genç toprağa verildi
Son dakika haberleri | Motosiklet kazasında hayatını kaybeden genç toprağa verildi
Son dakika haberleri | Motosiklet kazasında hayatını kaybeden genç toprağa verildi
Son dakika haberleri | Motosiklet kazasında hayatını kaybeden genç toprağa verildi
Son dakika haberleri | Motosiklet kazasında hayatını kaybeden genç toprağa verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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