Son dakika haberleri | Misafir olduğu kız kardeşinin evinde balkondan düşüp öldü
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Son dakika haberleri | Misafir olduğu kız kardeşinin evinde balkondan düşüp öldü

19.01.2021 09:51 | Son Güncelleme: 19.01.2021 09:54
Son dakika haberleri | Misafir olduğu kız kardeşinin evinde balkondan düşüp öldü

Son dakika gündem haberine göre SAMSUN'da misafir olarak kaldığı kız kardeşinin 3'üncü katındaki evinin balkonundan düşen Asım Güngör (38), hayatını kaybetti.

SAMSUN'da misafir olarak kaldığı kız kardeşinin 3'üncü katındaki evinin balkonundan düşen Asım Güngör (38), hayatını kaybetti.

Vezrköprü ilçesinde cep telefonu tamiri ve satışı yapılan firmanın sahibi olan Asım Güngör, misafirliğe geldiği İlkadım ilçesinde oturan kız kardeşinin 3'üncü kattaki evinde balkondan düştü. Olay yerinde hayatını kaybeden Asım Güngör'ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan AKGÜN

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