Son dakika haberleri | MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp: "MHP Diyarbakır'da, vatandaşın kapısını çalıp rahatça...

Son dakika habere göre Diyarbakır Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİŞAD) başkanı Rıdvan Işık ve beraberindeki heyet, geçtiğimiz pazar günü yapılan Olağan Kongre ile güven tazeleyerek yeniden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır İl Başkanı olarak seçilen Cihan Kayaalp'i parti binasında...

Diyarbakır Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİŞAD) başkanı Rıdvan Işık ve beraberindeki heyet, geçtiğimiz pazar günü yapılan Olağan Kongre ile güven tazeleyerek yeniden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır İl Başkanı olarak seçilen Cihan Kayaalp'i parti binasında ziyaret ederek tebrik etti.

Işık ve beraberindeki heyet, geçtiğimiz pazar günü yapılan Olağan Kongre ile güven tazeleyerek yeniden MHP Diyarbakır İl Başkanı olarak seçilen Cihan Kayaalp ile bir araya geldi. Ziyarette konuşan Işık, Kayaalp'in göreve geldiği günden beri kendilerine desteklerini esirgemediklerini söyledi. Işık, "Sizin yeniden başkan seçilmeniz en çok şehit ailelerini sevindirdi. Bu mutluluğumuzu paylaşmak için sizi ziyaret ettik. Sizi tekrar bu göreve layık gören MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür eder, minnetlerimizi sunarız. Sonuna kadar sizin destekçiniz olacağız. Görevinizde başarılar dilerim" dedi.

Ziyaretlerinden dolayı Işık ve beraberindekilere teşekkür eden MHP Diyarbakır İl Başkanı Kayaalp de Diyarbakır Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin birlik olması gerektiğini ifade etti. Başkan Kayaalp, "MHP Diyarbakır il teşkilatı olarak biz de sizin için elimizden gelen desteği vermeye hazırız. 5 yıl önceki Diyarbakır ile bugünkü Diyarbakır bir değil. Bugün şehitlerimizin ismi Diyarbakır'da niye verilmiyor, çünkü birlik değiliz. Birlik olduğumuz takdirde her şeyi yapabiliriz. Şehitlerimizin isminin artık Diyarbakır sokaklarına verilmesi gerekiyor. Çünkü bu topraklar hepimizin ve şehitlerimizin ismini yaşatmak gerekiyor. Diyarbakır, nasıl sahabeler ve Peygamberler şehri ise şühedaların da şehri olduğu için cadde ve sokaklara şehitlerimizin adının verilmesi gerekiyor. MHP'nin bugün Diyarbakır'daki görüntüsü bir hayaldi. Hayalimi gerçekleştirdiğim için de çok mutluyum. MHP, bugün her vatandaşın kapısını çalıp da rahatça girebildiği bir parti konumuna geldi" diye konuştu.

Ziyaret karşılıklı iyi dileklerin ardından sona erdi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı