Son dakika haberleri: Meydandaki tartışma büyüdü, bir kişi silahla yaralandı
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Son dakika haberleri: Meydandaki tartışma büyüdü, bir kişi silahla yaralandı

Son dakika haberleri: Meydandaki tartışma büyüdü, bir kişi silahla yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çıkan kavgada bir kişi ayağından vuruldu.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çıkan kavgada bir kişi ayağından vuruldu.

Edinilen bilgiye göre, Heykel meydanında iki şahıs arasında çıkan tartışmada bir kişi ayağından vuruldu. Ayağından vurulan A.Y 112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Yenişehir Devlet Hastanesine kaldırılırken, olayın şüphelisi olduğu iddia edilen S.U. ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla alakalı tahkikatın devam ettiği öğrenildi. - BURSA

Son dakika haberleri: Meydandaki tartışma büyüdü, bir kişi silahla yaralandı
Son dakika haberleri: Meydandaki tartışma büyüdü, bir kişi silahla yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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