Son dakika haberleri! Metrobüse kaçak binmeye çalışan çocukların tehlikeli geçişi kamerada
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Son dakika haberleri! Metrobüse kaçak binmeye çalışan çocukların tehlikeli geçişi kamerada

Son dakika haberlerine göre BEYLİKDÜZÜ'nde metrobüse ücretsiz binebilmek için yan yoldan her gün binlerce araç geçen D-100 karayoluna, buradan da metrobüs hattına ulaşarak, tel örgülerin altından geçen iki çocuk görenlerin yüreğini ağzına getirdi.

07.09.2020 10:33 | Son Güncelleme: 07.09.2020 11:13

BEYLİKDÜZÜ'nde metrobüse ücretsiz binebilmek için yan yoldan her gün binlerce araç geçen D-100 karayoluna, buradan da metrobüs hattına ulaşarak, tel örgülerin altından geçen iki çocuk görenlerin yüreğini ağzına getirdi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt ile Beylikdüzü arasından geçen metrobüse binmek isteyen kimlikleri belirlenemeyen iki küçük çocuk, araçların arasından geçerek D-100 karayoluna ulaştı. İki çocuk, araçları dikkatle kolladıktan sonra üç şeritli yoldan koşarak metrobüs yolunun bulunduğu noktaya ulaştı, Buradaki tel örgülerin altından geçen iki çocuk daha sonra yine metrobüsün kendilerine çarpma ihtimalini göz ardı ederek durağa girdi. Çocukların metrobüse binebilmek için yaşamlarını tehlikeye atmalarını şaşkınlıkla izleyenler olası kazanın kaçınılmaz olabileceğini söyledi.


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Son dakika haberleri! Metrobüse kaçak binmeye çalışan çocukların tehlikeli geçişi kamerada

Kaynak: DHA

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