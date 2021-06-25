Son dakika haberleri... Mersin'deki kokain operasyonuyla ilgili 1 kişi tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Mersin'deki kokain operasyonuyla ilgili 1 kişi tutuklandı

Son dakika haberleri... Mersin'deki kokain operasyonuyla ilgili 1 kişi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Mersin Limanı'nda ele geçirilen 463 kilo kokainle ilgili 1 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Mersin Limanı'nda ele geçirilen 463 kilo kokainle ilgili 1 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, 23 Haziran tarihinde Ekvador'dan Mersin Limanı'na getirilen 5 konteynerde ele geçirilen 463 kilo kokainle ilgili yürütülen soruşturma kapmasında gözaltına alınan bir şüphelinin, sevk edildiği mahkemece tutuklandığı öğrenildi. 16 Haziran tarihinde yine Mersin Limanı'nda ele geçirilen 1 ton 300 kilogram kokainle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında da 5 şüpheli tutuklanmıştı. Son 1 haftada ele geçirilen 1 ton 763 kilogram kokainle ilgili tutuklu sayısı böylece 6'ya yükselmiş oldu. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

'Komşularıma gidiyorum' diyerek ortadan kaybolan kadın, evine geri döndü
"Komşularıma gidiyorum" diyerek ortadan kaybolan kadın, evine geri döndü
Özel fotoğraflarını gönderdiği eski sevgilisinin şantajına uğradı! Şantajcıyı kurduğu tuzakla yakalattı
Özel fotoğraflarını gönderdiği eski sevgilisinin şantajına uğradı! Şantajcıyı kurduğu tuzakla yakalattı
Mersin'de dağ evindeki çadırda genç çiftin cansız bedenleri bulundu
Mersin'de dağ evindeki çadırda genç çiftin cansız bedenleri bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Poyraz Fahrettin Koca Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Tolga Yüce Bergüzar Korel Serenay Sarıkaya
Spor Mert Müldür Burak Yılmaz Merih Demiral Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri... Mersin'deki kokain operasyonuyla ilgili 1 kişi tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 15:30:39. #1.16#

title