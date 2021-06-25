Son dakika haberleri... Mersin'deki kokain operasyonuyla ilgili 1 kişi tutuklandı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Mersin Limanı'nda ele geçirilen 463 kilo kokainle ilgili 1 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Mersin Limanı'nda ele geçirilen 463 kilo kokainle ilgili 1 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, 23 Haziran tarihinde Ekvador'dan Mersin Limanı'na getirilen 5 konteynerde ele geçirilen 463 kilo kokainle ilgili yürütülen soruşturma kapmasında gözaltına alınan bir şüphelinin, sevk edildiği mahkemece tutuklandığı öğrenildi. 16 Haziran tarihinde yine Mersin Limanı'nda ele geçirilen 1 ton 300 kilogram kokainle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında da 5 şüpheli tutuklanmıştı. Son 1 haftada ele geçirilen 1 ton 763 kilogram kokainle ilgili tutuklu sayısı böylece 6'ya yükselmiş oldu. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı