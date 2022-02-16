FENERBAHÇE'NİN TRİBÜN LİDERLERİNDEN 'DADAŞ MEHMET' CİNAYETİNDE SANIĞA MÜEBBET İSTENDİ

FENERBAHÇE'nin tribün liderlerinden Dadaş Mehmet lakaplı Mehmet Altunkaynak'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen davada savcı, sanık Samet Diler hakkında kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası istedi.

Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Samet Diler SEGBİS sistemi ile katıldı. Duruşmaya sanık Yunus Emre Doğan, sanık Zülfikar Can Işıklı katıldı. Başka bir suçtan dolayı cezaevinde olan sanıklardan Ümit Saral ve diğer 8 sanık ise duruşmaya katılmadı. Duruşmada söz verilen tutuklu sanık Samet Diler, 8 yıldır cezaevinde yatarken niye firar ederek bir ay içinde cinayet işleyeyim. Tolgahan Çeken bana cinayet işlettirmiş değildir. Kendisi ile Kırklareli cezaevi dışında başka bir görüşmem yok. Ben uzun süredir tutukluyum perişan vaziyetteyim. Tahliyemi talep ediyorum dedi.

Esas hakkında mütaalasını veren duruşma savcısı, tanık beyanları, sanık savunmaları, olay anına ilişkin kamera görüntüleri ile Samet Diler'in fotoğrafının mukayesesinin yapıldığını belirterek sanık Samet Diler'in kasten öldürme eyleminin sabit olduğunu söyledi. Savcı, sanık Samet Diler'in eyleminin tasarlayarak işlediğine dair yeterli delil olmadığını ifade ederek kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. Ayrıca dosya kapsamında yargılanan diğer tüm sanıkların üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair yeterli delil olmadığında ayrı ayrı beraat etmelerini istendi.

Mahkeme, sanık ve avukatına esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için süre vererek, duruşmayı ertelendi.

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 78 sayfalık iddianamede 23 Aralık 2017'de Fenerbahçe tribün lideri Mehmet Altunkaynak'ın Güngören'de silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybettiği anlatıldı. İddianamede Ümit Saral ve Tolgahan Çeken'in Tasarlayarak öldürme suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istenirken, aynı sanıkların Silahlı örgüt kurma ve Ruhsatsız silah taşıma ve bulundurma suçundan da toplamda ayrı ayrı 3'er yıl 6 aydan 12'şer yıla kadar cezalandırılması talep edildi. Sanık Samet Diler'in ise Tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istenirken, Silahlı örgüte üye olma ve Ruhsatsız silah taşıma veya bulundurma suçlarından toplamda 2 yıl 3 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. İddianamede İsmail Dalkıran ve İsmail Gümüştekin hakkında Tasarlayarak öldürmeye azmettirme suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilirken, Örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme ve Ruhsatsız silah taşıma veya bulundurma suçlarından da ayrı ayrı 2'şer yıl 3'er aydan 7'şer yıl 6'şar aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Sanıklar Cemil Tavus, Yunus Emre Doğan, Serkan Kızılgül, Ali Can Doğan, Zülfikar Can Işıklı, Doğukan Yikit, Yusuf Bakdur hakkında ise Tasarlayarak öldürmeye yardım etme suçundan ayrı ayrı 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Ayrıca aynı sanıkların Silahlı örgüte üye olma suçundan ayrı ayrı 1'er yıl 3'er aydan 4'er yıl 6'şar aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.