Son dakika haberleri... Marmaris'te korkutan orman yangını, alevler yerleşim yerine 100 metre kadar yaklaştı
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Son dakika haberleri... Marmaris'te korkutan orman yangını, alevler yerleşim yerine 100 metre kadar yaklaştı

Son dakika haberleri... Marmaris'te korkutan orman yangını, alevler yerleşim yerine 100 metre kadar yaklaştı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, orman yangın çıktı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, orman yangın çıktı. Yerleşim yerleri ve oteller yaklaşık 100 metre mesafedeki yangında alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Marmaris İçmeler karayolu üzerindeki Armutalan Mahallesi, Siteler mevkiinin üst kısımlarındaki kızılçam ağaçları ile kaplı ormanlık alanda bugün saat 13.05'te yangın çıktı. Tek noktadan başlayan yangında, alevler, kuru otalar ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yerleşim yeri ve otellere 100 metre mesafedeki yangına, 1 helikopker, 7 arazöz, su tankerleri ile çok sayıda orman işçisi sevk edildi. İtfaiye ekipleri bölgeye gönderildi. Marmaris'te geçen 27 Haziran'da, enerji nakil hatlarından çıkan ve 35 hektar alanı küle çeviren yangına yaklaşık 300 metre mesafede çıkan yangının nedeni henüz belirlenemezken, söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.Ail GÜNDOĞAN - Cavit AKGÜN/ MARMARİS (Muğla),


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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