Mardin'de uyuşturucuyla mücadele

Mardin'de uyuşturucu operasyonlarında son 4 ayda yaklaşık 500 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, operasyonlarda 422 kişi hakkında işlem yapıldı.

Mardin'de uyuşturucu operasyonlarında son 4 ayda yaklaşık 500 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, operasyonlarda 422 kişi hakkında işlem yapıldı.

Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarında uyuşturucu operasyonlarında 426 kilo 495 gram eroin, 8 kilo 752 gram metamfetamin, 16 kilo 574 gram esrar,13 gram kokain, 2,82 gram sentetik kannabinoid, 202 uyuşturucu hap ile 151 sentetik ecza maddesi ele geçirildi

Operasyonlarda 422 kişi hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar