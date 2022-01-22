Son dakika haberleri... Mardin'de soba faciası: 2 ölü - Haberler
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Son dakika haberleri... Mardin'de soba faciası: 2 ölü

Son dakika haberleri... Mardin'de soba faciası: 2 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen evli çift hayatını kaybetti.

KIZILTEPE, MARDİN (İHA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen evli çift hayatını kaybetti.

Olay, Kızıltepe ilçe merkezindeki Atatürk Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Memduh Emen (45) ile Lamia Emen (43) çifti, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. 5 çocukları olan Emen çiftinin naaşları, Cumhuriyet savcılığının yaptığı inceleme sonrasında olay yerine gelen cenaze aracı ile Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - MARDİN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Kızıltepe, Mardin, 3. Sayfa, Haber

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