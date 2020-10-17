Son dakika haberleri... Mardin'de sahte içki operasyonu

Son dakika haberler... MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda sahte içki ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda sahte içki ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sahte içki imal ve satışı yapan kişilerin yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada sahte içki ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

- Mardin

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Ali DİNLER