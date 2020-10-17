Son dakika haberleri... Mardin'de sahte içki operasyonu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri... Mardin'de sahte içki operasyonu

17.10.2020 11:34 | Son Güncelleme: 17.10.2020 11:38
Son dakika haberleri... Mardin'de sahte içki operasyonu

Son dakika haberler... MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda sahte içki ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda sahte içki ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sahte içki imal ve satışı yapan kişilerin yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada sahte içki ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.


- Mardin

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Ali DİNLER

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Murat Kurum Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Emrah Hazal Kaya Seda Sayan Halil Sezai
Spor Ali Koç Mert Günok Erol Bulut Ozan Kabak Garry Rodrigues
Daha Fazla Füze Çocuk Saldırı Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Mardin'de sahte içki operasyonu - Mardin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.10.2020 11:39:44. #1.14#
title