Son dakika haberleri: Mardin'de kafeden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli güvenlik kamerasına yakalandı

Son dakika haberler... Nusaybin ilçesinde bir kafede kasadaki parayı, iş yerinde bulunan tablet ve bilgisayarlar ile bahşiş kutusunu çaldığı öne sürülen şüphelinin görüntüsü güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Nusaybin ilçesinde bir kafede kasadaki parayı, iş yerinde bulunan tablet ve bilgisayarlar ile bahşiş kutusunu çaldığı öne sürülen şüphelinin görüntüsü güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İlçe merkezinde bulunan bir kafeye sabah erken saatlerde bir kişi hırsızlık amacıyla girdi.

Kasadaki 400 lira, 3 tablet, bir dizüstü bilgisayar ile çalışanlar için bulunan ve içinde bir miktar para olan bahşiş kutusunu da alan şüpheli kafeden uzaklaştı.

Mesai için iş yerine gelen kafe çalışanları, durumu fark ederek polise haber verdi.

Kafede incelemede bulunan Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, güvenlik kamerasına yakalanan maskeli şüphelin, kimliğinin tespitine ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Arif Altunkaynak