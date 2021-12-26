Son dakika haberleri | Manisa'da zincirleme trafik kazasında 1'i çocuk 4 kişi yaralandı

YUNUSEMRE, MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i çocuk, 4 kişi yaralandı.

Murat Sözer'in kullandığı 45 ABC 19 plakalı hafif ticari araç, Menemen- Manisa yolunun Manisa Batı Çevreyolu Kavşağı'ndaki trafik ışıklarında bekleyen Ali Köseoğlu idaresindeki 45 AL 197 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil de Muhammet Nurullah Özevin kontrolündeki 35 TFZ 98 plakalı bir başka otomobile arkadan çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Sürücülerin yaralanmadığı kazada, otomobilde bulunan Zeynep Köseoğlu ile kızı Aslı Gül, torunu 3,5 yaşındaki Beste Gül ve hafif ticari araçtaki yolcu Aynur Sözer yaralandı.

Ambulanslarla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi ve Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Eşi, kızı ve torunu yaralanan sürücü Ali Köseoğlu, "Hafifi ticari araç, arkamdan öyle şiddetli çarptı ki ben bir tır çarptı sandım. Emniyet kemerim takılı olmasa ben de ön camdan dışarı fırlardım." diye konuştu.

Sürücüler, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet