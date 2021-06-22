Son dakika haberleri! Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 160 kök hint keneviri ele geçirildi
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Son dakika haberleri! Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 160 kök hint keneviri ele geçirildi

Son dakika haberleri! Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 160 kök hint keneviri ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı / Serkan Özdemir - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre MANİSA'nın Soma ve Saruhanlı ilçelerinde, jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunu 160 kök hint keneviri bitkisi ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

MANİSA'nın Soma ve Saruhanlı ilçelerinde, jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunu 160 kök hint keneviri bitkisi ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Soma İlçe Jandarma Komutanlığı, ekipleri G.K.'nın(85)  Karaçam Mahallesi'nde evinin bahçesinde kenevir bitkisi yetişdirdiği ihbarını aldı. Ekiplerce eve yapılan baskında 128 kök hint keneviri ele geçirilirken, G.K. gözaltına alındı. Öte yandan, Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri H.C. (30) ve M.A.'nı (27) kendi tavuk çiftliklerinde kenevir bitkisi yetiştirdiği ve satış yaptıkları bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler çiftliğe baskın yaptı, Yapılan aramada, 32 kök hint keneviri ve 1 av tüfeği ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli H.C. ve M.A.  ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

 


- Manisa
Son dakika haberleri! Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 160 kök hint keneviri ele geçirildi
Son dakika haberleri! Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 160 kök hint keneviri ele geçirildi
Son dakika haberleri! Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 160 kök hint keneviri ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serkan Özdemir

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