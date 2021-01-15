Son dakika haberleri | Manisa'da kardeşinin evinden çaldığı altınları saklayıp hırsızlık ihbarı yapan kişi yakalandı
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Son dakika haberleri | Manisa'da kardeşinin evinden çaldığı altınları saklayıp hırsızlık ihbarı yapan kişi yakalandı

15.01.2021 17:29 | Son Güncelleme: 15.01.2021 17:32
Son dakika haberleri | Manisa'da kardeşinin evinden çaldığı altınları saklayıp hırsızlık ihbarı yapan kişi yakalandı

Son dakika haberlerine göre Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde kardeşleriyle ortak olduğu altın, para ve zeytinyağını çalarak hırsızlık ihbarında bulunan kişi gözaltına alındı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde kardeşleriyle ortak olduğu altın, para ve zeytinyağını çalarak hırsızlık ihbarında bulunan kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığına hırsızlık ihbarında bulunan M.K. (60) kardeşinin evine kapısı kırılarak girilerek 24 Reşat altını, 10 çeyrek altın, 3 bin dolar ve 150 litre zeytinyağının çalındığı ihbarında bulundu.

İlçe Jandarma Komutanlığı ile Manisa Jandarma Suç Araştırma Timlerinin (JASAT) çalışmasında ihbarda bulunan M.K'nin de şüpheli olduğu belirlendi.

Derinleştirilen soruşturma sonucu M.K'nin kardeşlerinin evine girerek ortak oldukları altın, para ve zeytinyağını çaldığı ve kendi evinde sakladığı ortaya çıktı.

Gözaltına alınan M.K'nin ifadesinde suçunu itiraf ettiği, evindeki altın, para ve zeytinyağının da kardeşlerine teslim edildiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır

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