Son dakika haberleri: Manisa'da İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Çanakkale şehitlerini video kliple andı
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Son dakika haberleri: Manisa'da İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Çanakkale şehitlerini video kliple andı

18.03.2021 15:47 | Son Güncelleme: 18.03.2021 16:00
Son dakika haberleri: Manisa'da İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Çanakkale şehitlerini video kliple andı

Son dakika haberleri... Manisa'nın Soma ilçesinde Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu'nun gitar kursu öğrencileri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü için müzik öğretmenleri ile Çanakkale türkülerini seslendirdikleri bir video hazırladı.

Manisa'nın Soma ilçesinde Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu'nun gitar kursu öğrencileri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü için müzik öğretmenleri ile Çanakkale türkülerini seslendirdikleri bir video hazırladı.

Soma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu tarafından hazırlanan video çalışmasında ortaokul öğrencileri, enstrümanları ile "Hey Onbeşli" ve Çanakkale Türküsü" eserlerini çalarken öğretmenleri de eserleri seslendirdi.

"Çanakkale Zaferi" resimleri ile süslenen video çalışması Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.

Okulun müzik öğretmeni Özge Altuğ, AA muhabirine, okulun gitar kurslarına katılan 15 öğrencisi ile 18 Mart için özel bir çalışma yapmaya karar verdiklerini belirterek öğrencileri ile Çanakkale'yi anlatan iki türkünün çalışmasını yaptıklarını söyledi.

7. ve 8. sınıf öğrencileri ile hazırladıkları video çalışmasına öğrencilerin evlerinden gitar ve flüt enstrümanları çalarak katıldıklarını belirten Altuğ, eserleri de kendisinin seslendirdiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Murat Kaygusuzer

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