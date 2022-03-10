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Son dakika haberleri! Manisa'da bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

AA - Serkan Özcan - Güncel
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Son dakika haberleri! Manisa'da bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

Son dakika haber... Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

YUNUSEMRE, MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

???????Barbaros Mahallesi'nde Fatih Yılmaz (21), 3 arkadaşıyla tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Yılmaz'ı bıçaklayan şüpheliler daha sonra kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesine kaldırılan Yılmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

AA / Serkan Özcan - Güncel

Fatih Yılmaz, Yunusemre, Manisa, Polis, Güncel, Haberler

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