Son dakika haberleri: Manavgat'taki büyük yangın 9'uncu gününde (4)

Son dakika haber: MANAVGAT'A DUYGULANDIRAN MEKTUPLARManavgat'ta bugün 9'uncu gününe giren yangınlar devam ederken, bölgeye Türkiye'nin birçok ilinden yiyecek içecekten, giyeceğe ve çocuk ve bebekler için de oyuncağından bezine her türlü yardım gönderiliyor.