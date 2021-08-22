Son dakika haberleri! Manavgat Belediyesi'nden, yangınzedelere küçükbaş hayvan desteği
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Son dakika haberleri! Manavgat Belediyesi'nden, yangınzedelere küçükbaş hayvan desteği

Son dakika haberleri! Manavgat Belediyesi'nden, yangınzedelere küçükbaş hayvan desteği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haberler... Manavgat Belediyesi, hayırseverlerle yaptığı işbirliği çalışmalarıyla yangınzede vatandaşlara küçükbaş hayvan desteğinde bulunuyor.

Manavgat Belediyesi, hayırseverlerle yaptığı işbirliği çalışmalarıyla yangınzede vatandaşlara küçükbaş hayvan desteğinde bulunuyor.

Manavgat Belediyesi, yangın felaketi sonrasında yurtiçi ve yurt dışından hayırseverlerle işbirliği yaparak, yangınzede vatandaşların yaralarını sarmaya devam ediyor. Son olarak Manavgat Belediyesi ve Amerika Merkezli bir Afet Yardım Derneği işbirliği ile getirilen 27 adet koyun, yangında küçükbaş hayvanlarını kaybetmiş olan yangın zede vatandaşlara dağıtıldı.

Tekirdağ'dan getirtilen koyunlar, Manavgat Belediye Başkan Yardımcıları Levent Ardıç, İsmail Hakkı Ödevoğlu ve Özel Kalem Müdürü Hatice Sözen ile dernek yöneticileri tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde karşılandı. Ardından hayırseverlerle birlikte Belenobası, Karaöz, Hocalı, Dikmen ve Sevinç Mahallelerine yola çıkıldı. Daha önceden hayvanlarını kaybettikleri Manavgat Belediyesi'nce tespit edilen hanelere yapılan ziyaretlerle, koyunlar, yemleriyle birlikte ailelere teslim edildi. Manavgat Belediye Başkan Yardımcıları, hayvan sahipleriyle sohbetler de ederek eksikleri de yerinde tespit etti. Konu ile ilgili konuşan Başkan Şükrü Sözen, "Büyük yangından bu yana Türkiye ve yurt dışından duyarlı insanların Manavgat'a destek olmaya çalışması çok güzel. Bu çalışmaların gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmesi çok önemli. Belediye ekiplerimiz yardımseverlerle koordineli çalışarak yardımların anlam kazanmasını sağlıyor. Yaralarımızı hep birlikte sarmaya devam edeceğiz. Hayvan yardımlarımız devam edecek" dedi. - ANTALYA

Son dakika haberleri! Manavgat Belediyesi'nden, yangınzedelere küçükbaş hayvan desteği
Son dakika haberleri! Manavgat Belediyesi'nden, yangınzedelere küçükbaş hayvan desteği
Son dakika haberleri! Manavgat Belediyesi'nden, yangınzedelere küçükbaş hayvan desteği
Son dakika haberleri! Manavgat Belediyesi'nden, yangınzedelere küçükbaş hayvan desteği
Son dakika haberleri! Manavgat Belediyesi'nden, yangınzedelere küçükbaş hayvan desteği
Son dakika haberleri! Manavgat Belediyesi'nden, yangınzedelere küçükbaş hayvan desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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